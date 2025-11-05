Хозяйствующий субъект нарушил Закон о рекламе

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

Согласно части 7 статьи 24 Закона о рекламе реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.