Хранилище для овощей на 3,5 тысячи тонн построили в Егорьевске

Хранилище для овощей на три с половиной тысячи тонн возвели в Егорьевске, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект за 24 миллиона рублей на территории деревни Демидово реализовало ООО «Лесные Дали». Компания занимается производством и переработкой овощей — в основном картофеля, моркови и свеклы.

Также компания возводит цех по переработке овощей. Объем инвестиций в проект составляет 70 миллионов рублей. Запустить цех планируется уже в декабре.