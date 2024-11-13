Хранилище для овощей на 3,5 тысячи тонн построили в Егорьевске
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Хранилище для овощей на три с половиной тысячи тонн возвели в Егорьевске, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект за 24 миллиона рублей на территории деревни Демидово реализовало ООО «Лесные Дали». Компания занимается производством и переработкой овощей — в основном картофеля, моркови и свеклы.
Также компания возводит цех по переработке овощей. Объем инвестиций в проект составляет 70 миллионов рублей. Запустить цех планируется уже в декабре.