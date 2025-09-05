Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с Днем города

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с 85-летием города. Торжественное собрание в честь Дня города прошло в муниципальной администрации.

Брынцалов отметил, что в 2003 году Реутов стал наукоградом и продолжает активно развиваться. В городе ремонтируют и строят дороги, социальные и спортивные учреждения, коммунальные объекты.

«Большой вклад в развитие города вносит Научно-производственное объединение машиностроения и другие предприятия округа. В городе реализуется 24 инвестпроекта. Только в этом году создано порядка 1 тыс. новых рабочих мест», – рассказал он.

Он также поблагодарил участников СВО и отметил, что с начала года в Реутове собрали более 150 тонн гуманитарной помощи. В завершение он вручил награды жителям и трудовым коллективам города.

Также в ходе мероприятия глава Реутова Филипп Науменко присвоил двум сотрудникам «НПО машиностроения» звание «Почетный гражданин г. о. Реутов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды педиатрам региона в рамках Съезда детских врачей.