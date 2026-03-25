ИИ-ассистент помог сделать более 316 тыс. лекарственных назначений в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье ассистент на основе искусственного интеллекта в больницах помог сделать более 316 тыс. лекарственных назначений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В момент создания рецепта на лекарство ИИ-ассистент автоматически проводит проверку по 15 ключевым показателям, анализируя потенциальные риски, взаимодействие и совместимость препаратов.
«Современные технологии призваны помочь медицинским специалистам в их работе, дополнить опыт и знания. Важно, что итоговое решение все равно остается за врачом», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
