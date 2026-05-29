ИИ-контролю уличной торговли в Московской области исполнилось 3 года

Система контроля уличной торговли с применением искусственного интеллекта в Московской области отмечает 3-летний юбилей. Инициатива, запущенная 30 мая 2023 года, продемонстрировала впечатляющие результаты: за этот период удалось пресечь более 39,3 тыс. эпизодов несанкционированной торговли. Такие данные предоставила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раньше борьба с нелегальными торговцами требовала колоссальных затрат времени и ресурсов: инспекторы тратили часы на пешие обходы территорий, но из‐за человеческого фактора часть нарушений неизбежно ускользала от внимания. Внедрение ИИ кардинально изменило ситуацию. Теперь нейросеть обрабатывает видеопоток с более 5,8 тыс. камер системы «Безопасный регион» и обнаруживает незаконную торговлю с точностью 94%.

Механизм работы выглядит так: искусственный интеллект в режиме реального времени изучает изображения с камер наблюдения. При выявлении подозрительной активности система фиксирует соответствующий кадр, автоматически формирует задание с точными координатами для последующей проверки. Сотрудник, ответственный за контроль, выезжает на место. Если факт нарушения подтверждается, оформляется протокол, а торговую точку обязаны ликвидировать.

После устранения проблемы ИИ проводит повторную проверку через камеру, чтобы удостовериться в решении вопроса. Более того, нейросеть ведет базу «проблемных» адресов и организует их ежедневный мониторинг — это позволяет предотвращать рецидивы нарушений.

Под пристальным наблюдением интеллектуальной системы находятся самые разные локации: от тихих дворов до оживленных зон возле железнодорожных станций, торговых центров, пешеходных переходов и городских площадей.

