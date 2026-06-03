Июньский график приема граждан в приемной правительства утвердили в Подмосковье

В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на июнь 2026 года. Также были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 4 июня с 10:00 прием будет вести министр образования Московской области Ингрид Пильдес, а 16 июня с 15:00 — вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.