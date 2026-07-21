Экзамены или смертельный трюк: юный танцор из Перми отправился в Кузбасс на сцепке вагонов ради свидания

В Управлении на транспорте МВД по УрФО рассказали о необычном задержании. Подросток из Перми, учащийся хореографического училища, решил отправиться в Кузбасс к интернет-подруге. Однако для поездки он выбрал крайне опасный способ — уцепился за сцепку грузового состава и провисел так более 400 километров. По его планам, впереди было еще около 2000 километров пути, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, парень рисковал жизнью. Родители в это время находились на даче и даже не подозревали, что их сын покинул дом. Они были уверены, что он уделяет время учебе.

По данным издания, задержали нарушителя сотрудники охраны во время остановки поезда в безлюдном месте — он спустился на землю, чтобы размять затекшие ноги. При проверке выяснилось, что денег на билет у него не было, поэтому он решил ехать «зайцем», спрятавшись между вагонами.

По информации издания, на мать несовершеннолетнего путешественника составлен протокол об административном правонарушении. Молодого человека поместили в центр для несовершеннолетних правонарушителей до приезда родственников.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного ЖК «Столичный» без страховки прогулялся по карнизу 16-го этажа.