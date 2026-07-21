Шоковая терапия и эвакуация реанимобилем: подробности спасения детей в Кузбассе после падения из окон

В Министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали об успешной операции по спасению двоих детей, которые пострадали при падении из окон в Прокопьевске. Оба юных пациента получили тяжелые травмы и находились в критическом состоянии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Первыми на помощь пострадавшим пришли прокопьевские врачи Сергей Кантуров и Сергей Левкин. Они оперативно оценили состояние детей, провели необходимые противошоковые мероприятия и сумели стабилизировать жизненные показатели. Это позволило подготовить ребят к транспортировке в специализированное учреждение. Для эвакуации был задействован реанимобиль, оснащенный всем необходимым оборудованием для поддержания жизни во время перевозки.

Детей доставили в областную детскую клиническую больницу. На протяжении нескольких дней за их здоровье сражалась мультидисциплинарная команда медиков под руководством детского хирурга Максима Тарасова. В составе бригады также работали анестезиологи-реаниматологи.

Благодаря грамотным действиям врачей двух учреждений — прокопьевской станции скорой помощи и областной детской больницы — состояние малышей удалось стабилизировать, а затем полностью вывести из опасной фазы. Ребята пошли на поправку и уже вернулись домой к родителям.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного ЖК «Столичный» прогулялся по карнизу 16-го этажа без страховки.