Атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 июля: Белгород под ракетным ударом

В ночь на 21 июля 2026 года российские регионы подверглись атакам Вооруженных сил Украины. ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, информация о последствиях уточняется. Силы ПВО отразили атаки беспилотников на Севастополь и Рязанскую область, в Тульской области объявлялась опасность БПЛА.

Белгородская область: ракетные удары

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Севастополь: 2 сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника в районе Северной стороны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Рязанская область: 2 сбитых БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении двух беспилотников над территорией региона. Пострадавших и повреждений нет.

Тульская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 00:30 21 июля объявил об опасности атаки БПЛА в регионе. Ранее, за час до этого, был объявлен отбой предыдущей угрозы, во время которой были сбиты 25 дронов.