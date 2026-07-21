Атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 июля: Белгород под ракетным ударом
Атака БПЛА ВСУ на регионы России 21 июля: ПВО отразила атаки на Белгород
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Адам Магомедов/Сгенерировано нейросетью]
В ночь на 21 июля 2026 года российские регионы подверглись атакам Вооруженных сил Украины. ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, информация о последствиях уточняется. Силы ПВО отразили атаки беспилотников на Севастополь и Рязанскую область, в Тульской области объявлялась опасность БПЛА.
Белгородская область: ракетные удары
Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.
Севастополь: 2 сбитых БПЛА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника в районе Северной стороны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Рязанская область: 2 сбитых БПЛА
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении двух беспилотников над территорией региона. Пострадавших и повреждений нет.
Тульская область: объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 00:30 21 июля объявил об опасности атаки БПЛА в регионе. Ранее, за час до этого, был объявлен отбой предыдущей угрозы, во время которой были сбиты 25 дронов.