«Коммуналка съедает пенсию». В ОП предложили ввести скидки на все услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предложил предоставлять скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг для неработающих пенсионеров.

По его словам, данная мера способна также повлиять на удержание населения в малых городах и сельской местности, где пожилые люди чаще проживают в частных домах.

«Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — пояснил Гриб.

Представитель ОП РФ акцентировал, что особое внимание стоит уделить пенсионерам, проживающим в индивидуальных жилых строениях, так как их траты на содержание дома и коммуналку нередко превышают расходы обитателей многоквартирных зданий. Он полагает, что механизм субсидирования и льготных тарифов следует закреплять на федеральном уровне.

Данная мера поддержки, добавил Гриб, позволит сократить отток пожилых граждан из малых населенных пунктов в мегаполисы, который сейчас происходит во многом из-за высоких издержек на содержание жилья.

Ранее сообщалось о том, что за ремонт общедомового имущества должна платить УК.