Красногорск готовится к зиме: что делают в округе для тепла во всех домах

В подмосковном Красногорске активно готовятся к осенне-зимнему периоду: власти и профильные службы сосредоточились на комплексе мероприятий по обеспечению стабильного теплоснабжения. По словам главы городского округа Дмитрия Волкова, в основу подготовки легли как плановые работы, так и проекты модернизации оборудования, от которого зависит комфорт жителей.

Всего к предстоящему отопительному сезону готовят 82 котельные и 80 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Уже проведены гидравлические испытания более 160 км тепловых сетей. Главная цель мероприятий — минимизировать риски сбоев и гарантировать надежное теплоснабжение при пиковых нагрузках, подчеркнул Волков.

Специалисты «Красногорской теплосети» ведут масштабные работы: на восьми котельных обновляют оборудование — ремонтируют котлы, дымовые трубы, системы дистанционного управления. Параллельно идет капитальный ремонт участков теплосети: заменят трубопроводы общей протяженностью около 400 м. Для контроля параметров теплоснабжения на котельных смонтированы узлы учета тепловой энергии — они позволяют отслеживать показатели круглосуточно, дополнил глава городского округа.