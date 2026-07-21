Герои нашего времени: фестиваль «Волонтеры Подмосковья» собрал 3 тыс. участников в Красногорске

В Красногорске на набережной Павшинской поймы состоялся фестиваль «Волонтеры Подмосковья», приуроченный к шестилетию добровольческого движения. Мероприятие объединило свыше 3 тыс. активистов из разных уголков Московской области.

На девяти тематических площадках развернулись разноплановые активности: участники осваивали основы тактической медицины, плели маскировочные сети, создавали нагруднички для малышей, расписывали матрешки и писали письма бойцам.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, благодаря труду волонтеров люди, находящиеся в сложных обстоятельствах, ощущают поддержку большого сообщества. От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева зампред регионального правительства выразил признательность всем добровольцам за их вклад и неравнодушие.

Ярким элементом программы стали выступления известных гостей — Героя Российской Федерации Людмилы Болилая, военкора Алексея Ивлиева, космонавта Олега Платонова, блогера и спортсмена Саши Стоуна. В ходе фестиваля, организованного в рамках национального проекта «Молодежь и дети», были отмечены заслуги наиболее активных добровольцев, им вручили награды.