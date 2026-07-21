Стрельба в кафе, избиение стулом и массовая драка: суд присяжных рассмотрит дело резонансного нападения

Резонансное уголовное дело о нападении на посетителей кафе в Таштаголе, прогремевшее летом 2025 года, обрастает новыми подробностями. О них рассказывает пресс-центр судов Кузбасса. 17 июля 2026 года в городе состоялось предварительное слушание по делу пятерых местных жителей. Фигурантам инкриминируют самоуправство, хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц. Суд принял решение передать дело на рассмотрение коллегии присяжных заседателей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, все началось с конфликта вокруг долга за экскаватор. Двое фигурантов требовали от владельца кафе вернуть деньги некоему третьему лицу. Убеждения перешли в угрозы, а затем и в физическое воздействие — сначала на парковке у магазина, а позже хозяина заведения привезли к его же кафе, запугав и принудив к подчинению.

Кульминация наступила в ночь на 27 июля 2025 года. Трое мужчин прибыли в кафе, прошли в служебное помещение и устроили скандал. Перепуганный владелец выбежал на улицу и попытался скрыться на соседней стройплощадке, однако преследователи настигли его и избили, причинив травмы средней тяжести.

По версии следствия, пока это происходило, в самом заведении развернулась другая драма. Под видом бытовой ссоры с посетителями началась стрельба. Один из нападавших выстрелил из травматического пистолета в живот посетителю, другой — наносил удары металлическим стулом по головам отдыхающих.

Все участники нападения были задержаны. Расследование длилось около года. Теперь суд назначил рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей. Именно им предстоит определить, являлись ли действия подсудимых спланированной расправой.

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