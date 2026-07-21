Культовый масл-кар из «Форсажа» заметили в Перми: Plymouth Road Runner конца 1960-х на улицах города

В Перми местные жители заметили классический американский масл-кар — Plymouth Road Runner конца 1960-х годов, сообщил properm.ru. Очевидцы поделились кадрами с редакцией издания. Судя по регистрационным номерам, автомобиль принадлежит владельцу из Санкт-Петербурга.

По информации издания, Plymouth Road Runner выпускался в 1968–1970 годах. Модель легко узнать по массивной решетке радиатора, сдвоенным круглым фарам и выразительным линиям капота. Базовая версия комплектовалась двигателем V8 объемом 6,3 литра и мощностью 335 лошадиных сил.

По данным издания, автомобиль хорошо известен не только поклонникам классической американской техники, но и зрителям кинофраншизы «Форсаж» (18+): в четвертой части серии Plymouth Road Runner стал культовым автомобилем героини Летти. Кроме того, модель запомнилась дерзкой маркетинговой кампанией — ее образ активно использовал мультяшного Дорожного Бегуна с фирменным звуком «бип-бип», что идеально отражало бунтарский дух эпохи масл-каров.

Несмотря на то что в конце 1960-х годов было выпущено значительное количество таких машин, сегодня Plymouth Road Runner считается коллекционной ценностью и редко встречается на российских дорогах. отмечено в статье Properm.ru.

Ранее сообщалось, что в РОАД захотели увидеть госпрограмму утилизации авто от 20 лет.