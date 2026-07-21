Туктамышева показала новые фото с Гуменником: фигуристы путешествуют по Калифорнии

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях новые фотографии с совместного путешествия с Петром Гуменником по Калифорнии.

Слухи о романе фигуристов появились больше года назад, но Туктамышева и Гуменник не афишировали свои отношения. В последнее время спортсмены решили не скрывать связь.

«В мои последние выходные в Америке мы отправились в путешествие по Big Sur, заехали в Monterey, прогулялись по чудесному маленькому уютному городку Carmel-by-the-Sea и даже увидели китов!», — написала Туктамышева.

Елизавета призналась, что является настоящей фанаткой закатов, и в конце своего путешествия смогла насладиться одним из красивейших закатов в своей жизни.

Фото: [ соцсети Елизаветы Туктамышевой ]

Ранее стало известно, что фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе.