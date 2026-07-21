В «Краснодаре» определились с новым капитаном команды после ухода Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос Metaratings.ru о том, кто будет новым капитаном команды после ухода в «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна.

Специалист заявил, что окончательное решение будет принято после того, как полностью завершится комплектация. В первых матчах сезона выводить команду на поле будет Станислав Агкацев.

24-летний голкипер является воспитанником «Краснодара». Агкацев стал основным вратарем команды после ухода в ПСЖ Матвея Сафонова. В минувшем сезоне он провел 37 матчей за клуб во всех турнирах (в РПЛ отыграл без замен все 30 игр), в которых пропустил 29 мячей. В активе Агкацева шесть игр за сборную России.

«Краснодар» начнет сезон 26 июля гостевым матчем с «Рубином».

Ранее «Краснодар» оформил переход нападающего Дмитрия Воробьева из «Локомотива» за €7,3 млн.