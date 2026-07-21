Лакерник назвал причину ухода Петросян от Тутберидзе

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с «Совспортом» назвал возможную причину ухода фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

Накануне спортсменка сообщила, что расстается с тренером, с которым работала с 2019 года. Петросян стала трехкратной чемпионкой страны под руководством Тутберидзе и приняла участие в Олимпийских играх.

«Видимо, Петросян считает, что ее плохо подготовили к Олимпийским играм. Но, думаю, это она плохо готовилась. Причина может быть в этом, но их вообще много. Считаю, группа Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз работает со всеми спортсменами в полную силу, стараются сделать все, что можно», — сказал Лакерник.

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде. Фигуристка собирается продолжить карьеру с новым тренером, но с выбором наставника еще не определилась.

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