«Огненный ад на Передельческой». В Липецке вспыхнул пожар в производственной зоне
Губернатор Артамонов: пожар в Липецке охватил 2,5 тыс. кв. метров
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
На территории производственных объектов в Липецке начался пожар. Об этом в своем мессенджере MAX сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Пожар вспыхнул на открытой территории производственных объектов на улице Передельческой. По словам главы региона, площадь огня достигает примерно 2,5 тысячи квадратных метров.
К месту ЧП уже направлены дополнительные силы пожарных и спасателей, также задействованы все городские службы. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и причинах пожара.
Ранее сообщалось о том, что за неделю в Рязанской области произошел 21 пожар.