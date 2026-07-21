«Огненный ад на Передельческой». В Липецке вспыхнул пожар в производственной зоне

На территории производственных объектов в Липецке начался пожар. Об этом в своем мессенджере MAX сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Пожар вспыхнул на открытой территории производственных объектов на улице Передельческой. По словам главы региона, площадь огня достигает примерно 2,5 тысячи квадратных метров.

К месту ЧП уже направлены дополнительные силы пожарных и спасателей, также задействованы все городские службы. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и причинах пожара.

Ранее сообщалось о том, что за неделю в Рязанской области произошел 21 пожар.