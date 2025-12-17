Импортозамещающий завод по производству соусов построят в Михнево

Импортозамещающий завод по производству майонеза соусов возведут в Михнево в Ступино. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Строительная готовность объекта составляет 86%. Строители устанавливают внутренние инженерные системы и оборудование. Строительные работы завершатся в первом квартале следующего года.

В реализацию проекта инвестировали 1,5 млрд рублей. Площадь предприятия составит более 15 тыс. кв. м.

Соусы будут поставлять в крупные торговые сети, точки общепита и отели. Мощность предприятия составит до 10 тыс. тонн в месяц. В целом в округе будет создано 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал основные факторы, которые помогают экономике региона.