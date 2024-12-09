Имущество на шесть миллионов рублей, принадлежащее коррупционеру из подмосковного Росреестра, обратили в доход РФ

В 2024 году Басманный районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокуратуры Московской области, которое было предъявлено гражданину, занимающему руководящую должность в Управлении Росреестра по Подмосковью, в результате в доход РФ было обращено шесть миллионов рублей. Об этом Regions в Международный день борьбы с коррупцией рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области Михаил Белов.

По его словам, эта сумма является эквивалентной стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Он пояснил, что денежные средства и имущество коррупционеров, законность происхождения которых они не могут объяснить, обращаются в пользу государства по решению суда.

Подробности о том, как в Подмосковье борются с коррупцией, — в материале Regions.