Инспекторы ДПС помогли девушке с детьми в сложной дорожной ситуации в Подмосковье

Сотрудники Госавтоинспекции помогли девушке с двумя детьми, которая оказалась в сложной дорожной ситуации. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в Истре. Правоохранители заметили на дороге «ММК — Аносино — П. Слобода» автомобиль, стоящий на обочине. Возле машины находилась девушка с двумя детьми.

Выяснилось, что девушка съехала с дороги, а потом не смогла продолжить движение из-за снега. Вытолкать авто самостоятельно у нее не получилось.

Сотрудники полиции пересадили девушку и ее детей в патрульный автомобиль и попробовали вытащить застрявшую машину. В этом им помог неравнодушный водитель внедорожника, проезжавший мимо. В результате авто вызволили из снежного плена и переместили на проезжую часть.