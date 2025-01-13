Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья за год провели более 2,6 тыс. проверок

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области в 2024 году провели более 2,6 тыс. проверок. В результате застройщикам выдали 972 предписания и выписали штрафы на 90 млн руб.

В целом под надзором ведомства в прошлом году находились 2,1 тыс. объектов, в том числе более 500 МКД, почти 90 нежилых объектов. За год управление выдало около 600 заключений о соответствии проектной документации, а также выявило 878 самовольных построек.

Кроме того, инспекторы провели 11 тыс. консультирований и почти 1,5 тыс. профвизитов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привести в порядок нестационарные торговые объекты.