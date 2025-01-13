Губернатор Подмосковья призвал привести в порядок нестационарные торговые объекты

Объекты нестационарной торговли являются пережитком прошлого, поэтому их нужно привести к единому стандарту. Такое поручение губернатор Московской области Андрей Воробьев дал на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.

По его словам, к таким объектам можно отнести ларьки с вывесками «Шаурма» и «Хинкальная», которые отличаются от общего оформления пространства населенного пункта.

«Это, конечно, пережиток прошлого, который обращает на себя внимание. Там нет ни налогов, ни санитарии, и мы видим большое количество обращений и жалоб от жителей», — сказал губернатор.

Он отметил, что муниципалитеты уже начали приводить такие объекты к единому стандарту в 2024 году. В 27 округах работы уже завершились. В числе лидеров оказалась Балашиха — там привели в порядок 106 торговых ларьков.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.