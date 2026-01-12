Институту уполномоченного по правам человека в Московской области исполнилось 25 лет. В этот день 25 лет назад в регионе был принят закон, учреждающий должность омбудсмена Подмосковья.

В Подмосковье институт уполномоченного по правам человека обеспечивает эффективную связь между жителями и органами власти. Ежегодно в адрес омбудсмена региона поступают тысячи обращений. Всего за 25 лет было рассмотрено почти 190 тыс. обращений, подготовлено и опубликовано 25 докладов уполномоченного, 37 специальных докладов и правовых мониторингов. Совокупный охват аудитории правовых мероприятий составил более 1,8 млн человек.

Должность уполномоченного в регионе в разные годы занимали Сергей Крыжов, Александр Жаров, Екатерина Семенова. С октября 2022 года на этом посту Ирина Фаевская.

«Основная задача уполномоченного – содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан. Это работа кропотливая и требующая высокого профессионализма, знания законодательства и чуткости к людским проблемам», - отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о росте населения в регионе. По последним данным, в области проживают около 9 млн человек.