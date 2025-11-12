Интенсив по SMM и работе с социальными сетями провели в Подмосковье для ветеранов СВО
В Подмосковье ветераны спецоперации приняли участие в интенсиве по SMM
Фото: [Ассоциация ветеранов СВО Московской области]
В Подмосковье руководители муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО приняли участие в интенсиве по SMM и работе с социальными сетями. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.
Занятие провели по инициативе вице-губернатора Подмосковья Марии Нагорной. Обучение прошли 60 человек. В завершение всем вручили удостоверения о повышении квалификации.
