Инвентаризацию всех бомбоубежищ проведут в Подмосковье до конца октября

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Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Ольга Антонова]

Инвентаризацию всех бомбоубежищ проведут в Подмосковье до конца текущего месяца. Соответствующее распоряжение было подписано первым вице-губернатором Московской области —председателем правительства Московской области Ильдаром Габдрахмановым.

Согласно документу, региональные комиссии должны проверить состояние бомбоубежищ в подведомственных муниципалитетах в срок до 25 октября.

До 1 ноября результаты инвентаризации необходимо передать в областную комиссию.

Проверки бомбоубежищ в регионе стартовали 1 октября.

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