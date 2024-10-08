Инвентаризацию всех бомбоубежищ проведут в Подмосковье до конца октября
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Ольга Антонова]
Инвентаризацию всех бомбоубежищ проведут в Подмосковье до конца текущего месяца. Соответствующее распоряжение было подписано первым вице-губернатором Московской области —председателем правительства Московской области Ильдаром Габдрахмановым.
Согласно документу, региональные комиссии должны проверить состояние бомбоубежищ в подведомственных муниципалитетах в срок до 25 октября.
До 1 ноября результаты инвентаризации необходимо передать в областную комиссию.
Проверки бомбоубежищ в регионе стартовали 1 октября.