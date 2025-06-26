Ирина Фаевская напомнила о приеме заявок на конкурс «Молодой правозащитник Московской области»

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

В пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской напомнили жителям Подмосковья о возможности участия в конкурсе «Молодой правозащитник».

Побороться за победу в мероприятии могут все желающие россияне в возрасте 16–35 лет, которые занимаются защитой прав граждан.

Подать заявку можно до конца августа, отправив документы на электронный адрес: molsovetmo@yandex.ru. Подробнее о мероприятии здесь.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о жителях региона, которые победили на конкурсе «Знаешь? Научи!».