Ирина Фаевская подвела итоги работы за 2024 год

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках заседания Мособлдумы подвела итоги работы за прошлый год. Она отметила, что за год в аппарат омбудсмена региона поступило более 3,1 тыс. обращений.

По словам Фаевской, число обращений в 2024 году более чем на 14% превысило результат за 2023 год. Большинство были связаны с нарушениями прав и свобод жителей.

Более 700 обращений было подано военнослужащими или в их интересах. Многие из них были связаны с поиском пропавших без вести, вызволением из плена и обменом. За год состоялось 10 обменов военнопленными, домой вернулись 25 бойцов из Подмосковья.

Фаевская сообщила, что в прошлом году оставались актуальными вопросы о назначении пенсии для людей, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Омбудсмен также отметила, что увеличилось число обращений людей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам несвоевременного получения техсредств реабилитации.

Она добавила, что было подготовлено 22 предложения для федерального законодательства, 14 — для регионального и семь — для органов местного самоуправления.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что в работе судебной системы самое главное — это защита интересов жителей.