Ирина Фаевская рассказала, как должна оплачиваться работа в период новогодних праздников

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок оформления и оплаты работы в период новогодних праздников. С таким запросом к ней обратился житель Бронниц.

Фаевская напомнила, что период с 31 декабря по 11 января — это нерабочие праздничные дни. Работа в такие дни запрещена. Исключение составляет работа, которую невозможно приостановить по производственно-техническим условиям; работа, которая связана с обслуживанием граждан; неотложная работа, связанная с ремонтом, погрузкой и разгрузкой.

Сотрудников можно привлекать к работе, если необходимо выполнить заранее непредвиденные работы, которые влияют на нормальное функционирование организации. В этом случае потребуется письменное распоряжение работодателя — при условии наличии согласия сотрудника о выходе на работу.

Согласие работника можно не оформлять в ряде случаев. В их числе — работа с целью предотвращения катастрофы или аварии; устранения последствий бедствий; предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, либо государственного или муниципального имущества. Также в перечень входит работа, которую необходимо выполнить в связи с введением чрезвычайного или военного положения.

В выходные и нерабочие праздничные дни запрещено привлекать к работе беременных женщин и несовершеннолетних граждан. Граждане с инвалидностью, а также женщины с детьми до трех лет могут выходить на работу, если у них нет ограничений по здоровью. При этом они могут отказаться от работы.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться как минимум в двойном размере. Конкретные размеры оплаты можно установить договором или локальным нормативным актом.

Сотрудник также может взять отгул за работу в выходной или нерабочий праздничный день. В этом случае работа должна оплачиваться в одинарном размере, а другой день отдыха не будет подлежать оплате. Полученный выходной можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

