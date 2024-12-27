Ирина Фаевская рассказала, как подтвердить родство для получения наследства в случае утраты документов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как подтвердить родство для получения наследства в случае утраты записей в архиве.

С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратилась жительница Егорьевска. Женщина рассказала, что является единственным родственником и наследником своей умершей тети. Однако, она не может подтвердить родство, так как свидетельство о рождении тети утеряно.

По словам Фаевской, установить факт родственных отношений с наследодателем можно, обратившись в суд в порядке особого производства. Такие дела рассматриваются с участием заявителей и других заинтересованных лиц при отсутствии спора о праве. Если право на наследство оспаривается другим родственником умершего, то вопрос рассматривается одновременно с имеющимся спором по поводу наследства уже в порядке искового производства.

Заявление об установлении факта родственных отношений нужно подать в суд по месту жительства заявителя. В нем следует указать, с какой целью заявитель хочет установить факт родства. Также нужно привести доказательства невозможности восстановления утраченных документов. При подаче заявления по делам особого производства потребуется уплатить пошлину в размере трех тысяч рублей.

После того, как суд подтвердит факт родственных отношений, можно будет обратиться к нотариусу по месту открытия наследственного дела.