Ирина Фаевская рассказала, как подтвердить трудовой стаж при назначении пенсии при отсутствии документов с работы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как подтвердить трудовой стаж при назначении пенсии, если документы с работы не сохранились. С таким вопросом к омбудсмену обратилась жительница Серпухова.

По словам Фаевской, если документы о работе были утрачены не по вине гражданина и восстановить их невозможно, то периоды работы можно установить на основании показаний двух и более свидетелей, которые знакомы с гражданином по совместной работе у одного работодателя.

Периоды работы на основании показаний свидетелей подтверждает орган, который осуществляет пенсионное обеспечение. Показания фиксируются в письменном виде. При этом свидетели должны документально их подтвердить.

Если свидетель не может дать показания по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, его заверенные показания можно предоставить в письменной форме.

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