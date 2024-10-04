Искусственный интеллект будут применять в Подмосковье при оказании госуслуг в сфере транспорта. Это ускорит срок их предоставления на два дня, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, ИИ планируется внедрить в работу по проверке документов и данных заявителей. В первую очередь — в части услуг по выдаче разрешений на такси и пропусков на МКАД.

Отмечается, что проверка документов будет проводиться автоматически. Это позволит оперативно сверять данные с подаваемым заявлением и направлять межведомственные запросы для подтверждения информации.

К концу этого года в регионе планируется оцифровать все услуги министерства.