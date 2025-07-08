Исторический квест организовали в Химках для юных жителей

«Ребята, я очень рад, что сегодня в вашей школе проводится такое мероприятие. Вы — большие молодцы, что интересуетесь нашей историей в столь юном возрасте. Надеюсь, вам понравилась и лекция, и игра», — обратился к собравшимся Александр Васильев.