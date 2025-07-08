Исторический квест организовали в Химках для юных жителей
Исторический квест организовали в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках провели серию патриотических мероприятий, посвященных началу Курской битвы, одно из них прошло в школе «Лига первых» — там для юных жителей провели исторический квест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Перед участниками выступили члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Николай Смирнов и Владислав Степушин, а также заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.
«Ребята, я очень рад, что сегодня в вашей школе проводится такое мероприятие. Вы — большие молодцы, что интересуетесь нашей историей в столь юном возрасте. Надеюсь, вам понравилась и лекция, и игра», — обратился к собравшимся Александр Васильев.
Кроме того, лекцию, приуроченную к 82-й годовщине начала Курской битвы, провели в дошкольном отделении школы № 8 имени Матвеева. Директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что мероприятия провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.