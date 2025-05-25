Историческое здание школы в Подольске преображается к новому учебному году

В Подольске Московской области в уверенном темпе продолжается капитальный ремонт школы на улице Февральской – завершена половина запланированных работ.

Как отметили в администрации округа, строители находятся на финальной стадии замены кровли, параллельно заливая стяжку на четвертом этаже и оштукатуривая стены в других помещениях.

Особое внимание в ходе работ уделяется безопасности и современным технологиям: усилены оконные и дверные проемы, укреплены несущие колонны, балки обработаны огнезащитным составом.

Также важным этапом капремонта стала установка индивидуального теплового пункта, который обеспечит энергоэффективное отопление.

«С каждым днем это историческое здание заметно преображается, чтобы ко Дню знаний распахнуть двери для учеников в комфортных, безопасных и современных условиях», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Напомним, что в рамках губернаторской программы в Подольске до сентября отремонтируют три школы и два детских сада.

Гимназия имени Подольских курсантов (проспект 50 лет Октября).

Лицей № 5 (ул. Февральская, 30).

Школа № 20 (ул. Победы, 2).

Школа № 29 им. П. И. Забродина (строительство пристройки на 200 мест).

Дошкольное отделение школы № 19 (ул. Кирова, 60а).

Дошкольное отделение школы № 24 (Красногвардейский бульвар, 21б).

Новая школа в микрорайоне Климовск (ул. Победы, строительство на 1 100 мест).

Ранее сообщалось, что в Подольске построят и реконструируют кабельные линии.