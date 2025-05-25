В Подольске построят и реконструируют кабельные линии

Энергетики обновляют инфраструктуру в городском округе Подольск. Без отключений потребителей продолжают строительство кабельных линий и модернизацию подстанций. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

До конца мая в Подольском городском округе будет завершено строительство и реконструкция пяти кабельных линий электропередачи. Работы проводятся специалистами филиала «Россети Московский регион» — Южные электрические сети, причем без отключения электроэнергии у потребителей.

Наиболее активно работы ведут в деревнях Коледино и Кутьино, тогда как в Матвеевском, Северово и поселке МИС объекты уже введены в эксплуатацию. Параллельно проводится капремонт участков сетей в Федюково и Малом Брянцево.

В администрации подчеркнули, что в 2025 году энергетики также планируют модернизировать шесть питающих центров в ключевых районах Подольска, включая зону около станции МЦД-2.

В перечень объектов для реконструкции вошли трансформаторные подстанции и распределительные пункты в Покрове, Ордынцах, Ворыпаево и других населенных пунктах округа. Работы позволят повысить надежность энергоснабжения и подготовить инфраструктуру к большим нагрузкам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обеспечат надежное электроснабжение пунктов сдачи экзаменов.