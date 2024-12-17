Итоги акции «Сдай шины на Мегабак» подвели в Подмосковье

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Итоги экологической акции «Сдай шины на Мегабак» подвели в Подмосковье, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках акции жители области сдали на переработку более 870 тонн старых автомобильных покрышек. Это около 59 тысяч шин для 14 тысяч автомобилей.

Победителей и призеров конкурса определили путем народного голосования в официальных аккаунтах министерства в соцсетях. В результате победу одержали Евгения Морозова и Анастасия Демина.

Всем победителям и призерам вручили денежные сертификаты на покупку новых шин — на 20, 15 и 10 тысяч рублей.