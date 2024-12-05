Итоги года работы Движения Первых подвели в Московской области

В Подмосковье на территории ДК «Балашиха» провели региональную конференцию Движения Первых, в рамках которой более шестисот участников обсудили результаты работы и планы на 2025 год. Главным событием встречи стали выборы председателя Совета Первых, а также и представителя области на федеральном Совете Первых, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«РДДМ Московской области насчитывает более 344 тысяч участников, в регионе функционирует 1,1 тысячи первичных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров. Для ребят доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться: от волонтерства, экологии и медиа, до науки и творчества. Первые — крутая организация, которая дает множество возможностей для самореализации, знакомств, прокачки новых навыков», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Совет в Движении Первых представляет собой высший орган детского самоуправления. Членов Совета выбирают путем открытого голосования делегатов от округов. Председателем стала кандидат из Волоколамска Диана Полежаева, Мария Юрова из Сергиево-Посадского округа в 2025 году представит регион на федеральном Совете Первых для делегатов из 89 субъектов страны.

В рамках встречи заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима рассказала о планах развития проекта в следующем году. По ее словам, для активистов подготовят Смены Первых в пришкольных лагерях, слеты, форумы Первых и Орлят России. Председатель Движения Первых региона Анастасия Бочарова отметила, что в Подмосковье действует 1,1 тысячи первичных отделений, отделения движения работают в 54 муниципалитетах.

Для гостей также подготовили площадку методического блока, концертную программу, акцию Первых «Благодарю».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.