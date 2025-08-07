Итоги конкурса лучших муниципальных практик подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и назвали его победителей. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Так, в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» победу одержали Клин и Балашиха. У этих округов больше всего баллов по ряду направлений.

Заявки победителей регионального этапа были переданы в федеральную конкурсную комиссию, которая определит итоговых лидеров. Победители конкурса получат денежные премии и дипломы. Лучшие проекты получат возможность тиражирования по всей стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех с Днем местного самоуправления и выразил благодарность главам округов.