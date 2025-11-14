Итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подвели в Московской области

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подвели в регионе. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конкурс провели в рамках программы по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Выездные осмотры прошли с 5 по 10 ноября.

В финал вышли 13 подъездов. В результате в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» победу одержал подъезд дома № 30 на Юбилейной улице Реутова. Лучшим тематическим подъездом признали подъезд дома № 12 на улице Пушкина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут отремонтированы более 1,8 тыс. подъездов.