Губернатор Воробьев: в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов
Андрей Воробьев рассказал о ремонте подъездов в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
В этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов. Ход проведения работ обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона.
«Жителей беспокоит состояние подъездов. То, что было покрашено и обновлено 5 лет назад, за это время успело обветшать. Поэтому наша задача – усилить программу ремонта подъездов, как одну из приоритетных, довести это решение до управляющих организаций и напомнить им об ответственности за неисполнение», - подчеркнул губернатор.
В этом году в Подмосковье планируется провести ремонт в 1845 подъездах почти в 400 домах. План работ на этот год выполнили уже почти на 70%, отремонтировав 1282 подъезда.
В следующем году в Подмосковье планируется провести работы в 4 тыс. подъездов примерно в 1,3 тыс. домов.
