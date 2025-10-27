Губернатор Воробьев: в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов

В этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов. Ход проведения работ обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона.

«Жителей беспокоит состояние подъездов. То, что было покрашено и обновлено 5 лет назад, за это время успело обветшать. Поэтому наша задача – усилить программу ремонта подъездов, как одну из приоритетных, довести это решение до управляющих организаций и напомнить им об ответственности за неисполнение», - подчеркнул губернатор.

В этом году в Подмосковье планируется провести ремонт в 1845 подъездах почти в 400 домах. План работ на этот год выполнили уже почти на 70%, отремонтировав 1282 подъезда.

В следующем году в Подмосковье планируется провести работы в 4 тыс. подъездов примерно в 1,3 тыс. домов.

