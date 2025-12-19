Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Итоги лицензирования управляющих организаций за 2025 год подвели в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В целом за год в регионе рассмотрели 438 заявлений о предоставлении услуг. Всего было выдано 126 новых лицензий. Сорока двум соискателям отказали в выдаче лицензий.

Кроме того, продлили действие 39 лицензий, прекратили действие 118-ти. Помимо этого, было выдано 415 квалификационных аттестатов.

Примерно треть организаций вошли в «зеленую зону» рейтинга УК. Доля организаций в «красной зоне» сократилась на 31% по сравнению с 2024 годом.

Механизмом электронного голосования собственников в МФЦ воспользовались 428 человек.

