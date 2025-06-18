Итоги областного этапа конкурса «Семья года» подвели в Подмосковье

В Подмосковье были подведены итоги областного этапа всероссийского конкурса «Семья года». О них рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В 2025 году за победу в областном этапе боролись 67 семей из разных округов Подмосковья. Победителей определили в шести номинациях. В их число вошли семьи Тереня, Петровых, Барановых-Киблицки, Фокиных, Кленовых и Лежневых.

Победители будут представлять свой регион в финале конкурса. Его итоги подведут в следующем месяце.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о судьбе девочки, которая родилась в аэропорту в Турции и была брошена родной матерью. По его словам, она нашла любящую семью в Подмосковье.