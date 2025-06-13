Андрей Воробьев: девочка, родившаяся в аэропорту в Анталье, обрела семью в Подмосковье

Девочка, которая осенью прошлого года родилась в аэропорту в Анталье и была брошена родной матерью, обрела любящую семью в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Любящую семью, наконец, обрела семимесячная Николь. В октябре 2024 года мать родила ее в аэропорту в Анталье и бросила. К счастью, девочку вовремя нашли и передали врачам», - сообщил губернатор в своих соцсетях.

Он поблагодарил всех, кто помогал девочке вернуться на родину и найти семью, — все профильные ведомства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

По словам Воробьева, на протяжении всего времени, пока велись переговоры с Турцией, девочка находилась в больнице, а затем — в Турецком доме ребенка. Накануне вместе со своей приемной матерью Марией она приехала в подмосковный Павловский Посад.

«Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок», - отметил губернатор.

Воробьев напомнил, что несколько лет назад в Подмосковье отказались от детских домов. Все дети-сироты находятся в приемных или «гостевых» семьях. В «гостевой» семье ребенок находится временно, пока профильные службы помогают родной семье решить трудности. Также в регионе действуют школы приемных родителей.

«В Подмосковье порядка 500 гостевых семей и более 15 тыс. приемных родителей, которые воспитывают свыше 21 тыс. детей-сирот. Я уверен, что и у Николь теперь все будет хорошо!» - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как детям-сиротам оформить жилищный сертификат.