Итоги отборочного этапа конкурса «Мастер года» подвели в колледже «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» прошел финал отборочного этапа конкурса «Мастер года». Об итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.

Финал прошел в формате творческой презентации. Участники подготовили публичное выступление и представили номера членам жюри.

В результате победу одержала Оксана Рукасевич из СП №1 Солнечногорска. Она будет представлять свое образовательное учреждение на региональном этапе конкурса, который пройдет в марте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о визите президента РФ Владимира Путина в МФТИ.