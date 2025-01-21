Итоги работы по повышению дорожной безопасности за шесть лет подвели в Московской области

В регионе за период с 2019-го по 2024 год аварийность на дорогах снизилась примерно на треть, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Добиться этого результата удалось за счет комплекса мер по повышению дорожной безопасности, который был реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По указанному нацпроекту в муниципалитетах региона было построено 720 км тротуаров, обустроено 600 пешеходных переходов, установлено 2,5 тыс. искусственных неровностей.

Также в округах появилось свыше 400 км новых линий наружного освещения и более 500 км ограждений, было оптимизировано движение примерно на 1 тыс. участков, установлено свыше 1,2 тыс. светофоров, оборудовано подсветкой и проекцией более 5 тыс. переходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области фиксируется снижение жалоб от граждан на работу общественного транспорта.