Губернатор Воробьев рассказал о модернизации дорожной сети в Подмосковье

В Москве и Подмосковье на протяжении 12 лет под руководством президента России Владимира Путина ведется большая работа по модернизации дорожной сети. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это и вылетные магистрали, и переезды, без которых наша жизнь в Подмосковье, учитывая железнодорожную интенсивность, была бы парализована. И такие объекты у нас открываются», — сказал губернатор.

По его словам, самой проблемной трассой была М-5, теперь там обеспечено бессветофорное решение. Помимо этого, накануне открылся обход Малых Вязем в Одинцово, где были большие пробки, а также Пироговское шоссе. В 2025 году в регионе планируют открыть «Юлу», которая будет проходить по Ленинскому, Лыткарино, и другим округам, а также продолжат работу по строительству переездов и региональных дорог.

Губернатор также подчеркнул важность транспортного сообщения в Подмосковье. По его словам, в регионе фиксируется снижением жалоб от граждан на общественный транспорт, чему способствуют обновление подвижного состава и команды специалистов. Московская область планирует выстроить партнерство с Москвой, чтобы усилить присутствие транспортных средств на МЦД и внутренних маршрутках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.