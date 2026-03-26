Итоги работы системы здравоохранения за 2025 год подвели в Подмосковье

В Подмосковье в рамках расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения Московской области подвели итоги работы за 2025 год и обозначили планы на 2026 год.

Заседание прошло в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В нем приняли участие представители органов власти, профессионального сообщества, профсоюзных организаций, а также главврачи медучреждений.

«2025 год стал для системы здравоохранения Подмосковья этапом устойчивого развития и внедрения новых подходов к управлению отраслью. Сегодня в Подмосковье мы активно внедряем цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, которые помогают нашим врачам в диагностике, анализе медицинских данных и повышении безопасности пациентов, а также позволяют оптимизировать внутренние процессы в системе здравоохранения», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В число приоритетных направлений работы в 2026 году включили дальнейшее развитие инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала, цифровизацию и расширение применения ИИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе используют ИИ в сфере здравоохранения.