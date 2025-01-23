Итоги реализации проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» в 2024 году подвели в регионе

Итоги реализации проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» в 2024 году подвели в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В рамках проекта в области провели два онлайн-голосования на сайте «Добродел». Сначала жителям предложили отметить на карте места, которые они считают небезопасными. После этого на основе предложений жителей был сформирован перечень мест установки камер видеонаблюдения.

В результате в округах по просьбам жителей установили 114 видеокамер, оборудовали освещение по 11 адресам, добавили в маршруты патрулирования 30 адресов.

Проект реализуется с 2018 года. За это время в области установили более 1,1 тыс. видеокамер, организовали дополнительное патрулирование по 280 адресам, открыли новые участковые пункты полиции, увеличили уличных фонарей.