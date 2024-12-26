Итоги уборочной кампании подвели в Московской области

В Подмосковье подвели итоги уборочной кампании 2024 года, в регионе удалось собрать более 646 тыс. тонн озимых и яровых культур — 495,5 тыс. тонн зерновых, 32,6 тыс. тонн зернобобовых и 118,4 тыс. тонн масличных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, в этом году удалось собрать порядка 360 тыс. тонн картофеля и 240 тыс. тонн овощей открытого грунта, включая капусту, морковь и свеклу. Урожай овощей защищенного грунта составил более 129 тыс. тонн. На предприятиях и в фермерских хозяйствах региона заготовили 1,6 млн тонн кормов и собрали более 1,9 тыс. тонн фруктов и ягод. В ведомстве добавили, что на 2025 год под урожай было посеяно более 100 тыс. гектаров озимых культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.