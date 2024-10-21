Итоги Всероссийского медиафорума «ЮНКОР» подвели в Подмосковье, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области. В нем приняли участие более 130 человек.

В рамках форума прошли образовательные интенсивы, лекции, встречи с известными людьми. Ребятам рассказали о способах взаимодействия с аудиторией, в том числе с использованием нейросетей.

Также идея акции от подмосковной команды «МЕДИА-Ю» (Мытищи) вошла в число лучших. Ребята предложили снять видео о том, кем были участники СВО до того, как отправились в зону боевых действий.